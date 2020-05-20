Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.05.2020: Vatertag mal anders
44 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12
An Vatertag ziehen die Männer mit dem Bollerwagen los und die Mütter bleiben mit den Kindern zu Hause. So das Klischee. Stefan Opgen-Rhein zeigt, welche coolen Hybrid-Gerichte sich sowohl für "to go" im Bollerwagen, als auch zum Snacken für zu Hause am besten eignen. Und: Köstliche Spieße - 5 Spieße in 10 Minuten
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
