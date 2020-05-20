Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 20.05.2020
44 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12

An Vatertag ziehen die Männer mit dem Bollerwagen los und die Mütter bleiben mit den Kindern zu Hause. So das Klischee. Stefan Opgen-Rhein zeigt, welche coolen Hybrid-Gerichte sich sowohl für "to go" im Bollerwagen, als auch zum Snacken für zu Hause am besten eignen. Und: Köstliche Spieße - 5 Spieße in 10 Minuten

