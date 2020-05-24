Abenteuer Leben Spezial - Urlaub mal andersJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.05.2020: Abenteuer Leben Spezial - Urlaub mal anders
91 Min.Folge vom 24.05.2020Ab 12
Die Ferienplanung steht an und wie immer stellt sich die Frage: Wohin geht's? Damit diesen Urlaub garantiert keine Langeweile aufkommt, zeigt "Abenteuer Leben" die verrücktesten Hotels in Europa und die kuriosesten Gerichte weltweit.
