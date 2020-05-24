Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.05.2020
92 Min.Folge vom 24.05.2020Ab 12

Heute geht es um die besten DIY-Tipps für Zuhause, damit auf keinen Fall Langeweile in den eigenen vier Wänden aufkommt. Wie kann man zum Beispiel mit wenig Geld den Balkon aufpimpen? Die WG-Bewohnerinnen Chrissi und Anja verwandeln innerhalb kürzester Zeit ihren Balkon in eine Wohlfühl-Oase. Mit Sichtschutz, Kunstrasen, LED-Beleuchtung und Elektrogrill. Und Profikoch Christian Senff zeigt, wie man aus wenigen Lebensmittelresten noch was Leckeres zaubern kann.

