Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.05.2020: Keine Chance für Langeweile - Die besten DIY Tipps für Zuhause
Folge vom 24.05.2020
Heute geht es um die besten DIY-Tipps für Zuhause, damit auf keinen Fall Langeweile in den eigenen vier Wänden aufkommt. Wie kann man zum Beispiel mit wenig Geld den Balkon aufpimpen? Die WG-Bewohnerinnen Chrissi und Anja verwandeln innerhalb kürzester Zeit ihren Balkon in eine Wohlfühl-Oase. Mit Sichtschutz, Kunstrasen, LED-Beleuchtung und Elektrogrill. Und Profikoch Christian Senff zeigt, wie man aus wenigen Lebensmittelresten noch was Leckeres zaubern kann.
