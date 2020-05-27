Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Hack und Gadgets: Gemüse

Kabel Eins
Folge vom 27.05.2020
Hack und Gadgets: Gemüse

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.05.2020: Hack und Gadgets: Gemüse

45 Min.
Ab 12

Wie mache ich Kartoffelbrei am Stil? Keine Ahnung? Kann da ein Trick aus dem Internet vielleicht helfen? Und braucht man wirklich eine Kartoffelschälmaschine? Chefkoch Achim Müller nimmt fünf Gemüse-Gadgets und fünf Hacks aus dem Netz unter die Lupe. Und: JKNK Spargel mit Lachs und Hollandaise

