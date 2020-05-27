Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.05.2020: Hack und Gadgets: Gemüse
45 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 12
Wie mache ich Kartoffelbrei am Stil? Keine Ahnung? Kann da ein Trick aus dem Internet vielleicht helfen? Und braucht man wirklich eine Kartoffelschälmaschine? Chefkoch Achim Müller nimmt fünf Gemüse-Gadgets und fünf Hacks aus dem Netz unter die Lupe. Und: JKNK Spargel mit Lachs und Hollandaise
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins