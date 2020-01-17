Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
42 Min.Folge vom 17.01.2020Ab 12

Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Die kalte Jahreszeit rollt heran und mit ihr die lästige Erkältungswelle. Gut, dass Profiköchin Lisa Angermannn kulinarische Tipps parat hat, wie wir die Erkältung ganz schnell loswerden. Sie zeigt uns ihre Top Erkältungsgerichte mit Roter Bete und Co. Und: Neuestes Trendfood in Japan.

