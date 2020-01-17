Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.01.2020: Top X Erkältungsgerichte
42 Min.Folge vom 17.01.2020Ab 12
Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Die kalte Jahreszeit rollt heran und mit ihr die lästige Erkältungswelle. Gut, dass Profiköchin Lisa Angermannn kulinarische Tipps parat hat, wie wir die Erkältung ganz schnell loswerden. Sie zeigt uns ihre Top Erkältungsgerichte mit Roter Bete und Co. Und: Neuestes Trendfood in Japan.
