Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.05.2020: Der Dreck muss weg - Putzgadgets im Test
44 Min.Folge vom 29.05.2020Ab 12
Der Dreck muss weg, aber wer es schön zuhause haben will, muss leider nach wie vor selber ran. Aber es gibt ja clevere kleine Gadgets, die versprechen, "das bisschen Arbeit" zu erleichtern. Ob da was dran ist, testet Reporterin Chrissi. Von Staubsauger-Wisch-Roboter bis zur Reinigungstablette oder dem Staub-Glibber - alles wird unter die Lupe genommen. Und: DIY Instagram-Torte
