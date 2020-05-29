Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Der Dreck muss weg - Putzgadgets im Test

Kabel EinsFolge vom 29.05.2020
Der Dreck muss weg - Putzgadgets im Test

Der Dreck muss weg - Putzgadgets im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.05.2020: Der Dreck muss weg - Putzgadgets im Test

44 Min.Folge vom 29.05.2020Ab 12

Der Dreck muss weg, aber wer es schön zuhause haben will, muss leider nach wie vor selber ran. Aber es gibt ja clevere kleine Gadgets, die versprechen, "das bisschen Arbeit" zu erleichtern. Ob da was dran ist, testet Reporterin Chrissi. Von Staubsauger-Wisch-Roboter bis zur Reinigungstablette oder dem Staub-Glibber - alles wird unter die Lupe genommen. Und: DIY Instagram-Torte

Alle verfügbaren Folgen