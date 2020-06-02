Das Onsen-Ei - das beste Ei der WeltJetzt kostenlos streamen
Im japanischen Beppu dampft es aus 2.909 heißen Quellen. Und der heiße Dampf aus der Erde wird hier nicht nur zum Schwitzen, sondern auch zum Garen der berühmten Onsen-Eier benutzt. Diese sollen angeblich die wohlschmeckendsten und perfektesten Eier auf der Welt sein - das muss "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs unbedingt ausprobieren.
