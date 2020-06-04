Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.06.2020: Crazy Start-ups Amsterdam
44 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12
Amsterdam ist nicht nur für seine Grachten und die lebendige Kulturszene berühmt. Hier haben sich in den vergangenen Jahren viele innovative Start-ups niedergelassen, die mit ganz neuen Konzepten etablierte Produkte neu erfinden. "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs hat drei von ihnen besucht.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
