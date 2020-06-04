Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 04.06.2020
44 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12

Amsterdam ist nicht nur für seine Grachten und die lebendige Kulturszene berühmt. Hier haben sich in den vergangenen Jahren viele innovative Start-ups niedergelassen, die mit ganz neuen Konzepten etablierte Produkte neu erfinden. "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs hat drei von ihnen besucht.

