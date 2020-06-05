BBQ-Geheimnisse - das beste Steak der USAJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.06.2020: BBQ-Geheimnisse - das beste Steak der USA
Folge vom 05.06.2020
Die besten Griller der Welt treffen sich auf der "World Food Championship" in Dallas, Texas. Hier gibt es elf BBQ-Kategorien. Stephan Berghaus und sein Team haben sich für das "beste Steak" qualifiziert und wollen unbedingt unter die Top Ten und damit ins Finale der World Championship.
