Abenteuer Leben am Sonntag

BBQ-Geheimnisse - das beste Steak der USA

Kabel Eins
Folge vom 05.06.2020
BBQ-Geheimnisse - das beste Steak der USA

BBQ-Geheimnisse - das beste Steak der USAJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 05.06.2020: BBQ-Geheimnisse - das beste Steak der USA

45 Min.Folge vom 05.06.2020Ab 12

Die besten Griller der Welt treffen sich auf der "World Food Championship" in Dallas, Texas. Hier gibt es elf BBQ-Kategorien. Stephan Berghaus und sein Team haben sich für das "beste Steak" qualifiziert und wollen unbedingt unter die Top Ten und damit ins Finale der World Championship.

