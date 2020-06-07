Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Abenteuer Leben Spezial - Die sieben größten Burger-Geheimnisse

Kabel EinsFolge vom 07.06.2020
Abenteuer Leben Spezial - Die sieben größten Burger-Geheimnisse

Abenteuer Leben Spezial - Die sieben größten Burger-Geheimnisse

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.06.2020: Abenteuer Leben Spezial - Die sieben größten Burger-Geheimnisse

91 Min.Folge vom 07.06.2020Ab 12

Die Deutschen lieben Burger in allen möglichen Varianten. Doch in welcher Stadt gibt es die teuersten und wie sieht es mit dem Geschmack aus? "Abenteuer Leben" reist einmal quer durch die Republik und sucht die kostspieligsten und leckersten Burger-Kreationen. Außerdem testet Chefkoch Achim Müller wieder die Jugend: Wie gut gelingt ihnen das deutsche Lieblings-Fast Food?

