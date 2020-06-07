Kais Top 5 Reiseziele - die weite Welt für wenig GeldJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.06.2020: Kais Top 5 Reiseziele - die weite Welt für wenig Geld
101 Min.Folge vom 07.06.2020Ab 12
20 Mal hat Kai Böcking in den letzten neun Jahren für "Abenteuer Leben" schon die Koffer gepackt und sich aufgemacht. Dabei hat er mehr als 640.000 Kilometer zurückgelegt - mehr als 16 Mal rund um die Welt. Auf welchen Trips gab es besonders viel "weite Welt" für wenig Geld? Kuba oder Korea? Kreuzfahrt oder Camping? Indien oder Namibia? Kai Böcking geht noch einmal auf die Reise - zu seinen persönlichen Top 5.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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