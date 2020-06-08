Das Gulasch-Duell: Adlon vs. ImbissJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.06.2020: Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss
44 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12
Ganze elf Euro muss der Gast für ein Gulaschsüppchen im Berliner Hotel Adlon hinblättern. Für gerade einmal fünf Euro hingegen gibt es den Berliner Klassiker aus einer Original-Gulaschkanone. Wo schmeckt es besser? Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Und: DIY: Outdoorküche von Ikea
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins