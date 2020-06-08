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Abenteuer Leben am Sonntag

Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss

Kabel EinsFolge vom 08.06.2020
Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.06.2020: Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss

44 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12

Ganze elf Euro muss der Gast für ein Gulaschsüppchen im Berliner Hotel Adlon hinblättern. Für gerade einmal fünf Euro hingegen gibt es den Berliner Klassiker aus einer Original-Gulaschkanone. Wo schmeckt es besser? Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Und: DIY: Outdoorküche von Ikea

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