Hoffmann on Tour: Größte Süßwarenmesse der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.06.2020: Hoffmann on Tour: Größte Süßwarenmesse der Welt
44 Min.Folge vom 15.06.2020Ab 12
Ein Paradies für alle Schleckermäuler - das ist die größte Süßwarenmesse der Welt: Über 1.800 Aussteller stellen ihre neuesten Leckereien vor. Und Dirk Hoffmann pickt für "Abenteuer Leben" die Highlights heraus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins