Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.06.2020: Das Kassler-Duell: Adlon vs. Imbiss
45 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12
Berlin, die Hauptstadt der kulinarischen Vielfalt. Das Berliner Kassler ist eines davon. Wo sonst, wenn nicht hier, findet man auch eine Luxus-Variante, getarnt in einem Sandwich. Schlappe 24 Euro muss man dafür im "Hotel Adlon" hinblättern. Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Und: Tiefkühlperlen: Lasagne
