Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Das Kassler-Duell: Adlon vs. Imbiss

Kabel EinsFolge vom 16.06.2020
Das Kassler-Duell: Adlon vs. Imbiss

Das Kassler-Duell: Adlon vs. ImbissJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.06.2020: Das Kassler-Duell: Adlon vs. Imbiss

45 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12

Berlin, die Hauptstadt der kulinarischen Vielfalt. Das Berliner Kassler ist eines davon. Wo sonst, wenn nicht hier, findet man auch eine Luxus-Variante, getarnt in einem Sandwich. Schlappe 24 Euro muss man dafür im "Hotel Adlon" hinblättern. Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Und: Tiefkühlperlen: Lasagne

Alle verfügbaren Folgen