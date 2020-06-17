Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 17.06.2020
Folge vom 17.06.2020: Lieblingsessen veredeln: Das Quäntchen mehr Geschmack

45 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12

Eine der besten Köchinnen Münchens ist Lilly Schumann. Ihre Küchen-Philosophie ist einfach: Sie bereitet beliebte Gerichte in "geil" - wie sie selbst sagt. Jeder Speise gibt sie das Quäntchen mehr Geschmack. "Abenteuer Leben" verrät die 34-jährige Deutsche mit philippinischen Wurzeln, welche einfachen Tricks sie bei ihren Edelkreationen anwendet. Und: Top X Kaffee-Tipps vom Barista

