Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.06.2020: Lieblingsessen veredeln: Das Quäntchen mehr Geschmack
45 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12
Eine der besten Köchinnen Münchens ist Lilly Schumann. Ihre Küchen-Philosophie ist einfach: Sie bereitet beliebte Gerichte in "geil" - wie sie selbst sagt. Jeder Speise gibt sie das Quäntchen mehr Geschmack. "Abenteuer Leben" verrät die 34-jährige Deutsche mit philippinischen Wurzeln, welche einfachen Tricks sie bei ihren Edelkreationen anwendet. Und: Top X Kaffee-Tipps vom Barista
