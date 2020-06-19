Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.06.2020: DIY Pool Marke Eigenbau
45 Min.Folge vom 19.06.2020Ab 12
Der Sommer naht und die Temperaturen beginnen zu steigen, doch wie kann man sich so richtig gut abkühlen und das von zu Hause aus? Die Antwort lautet: Ein Pool im Garten und das Ganze Marke Eigenbau! Klingt schwierig? Ist es aber nicht! Tommo und Azubi Nick zeigen, wie man sich den Traum vom kühlen Nass in einfachen Schritten erfüllen kann. Und: Skurrile Hotels Amsterdam
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins