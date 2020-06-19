Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

DIY Pool Marke Eigenbau

Kabel Eins
Folge vom 19.06.2020
DIY Pool Marke Eigenbau

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.06.2020: DIY Pool Marke Eigenbau

45 Min.
Ab 12

Der Sommer naht und die Temperaturen beginnen zu steigen, doch wie kann man sich so richtig gut abkühlen und das von zu Hause aus? Die Antwort lautet: Ein Pool im Garten und das Ganze Marke Eigenbau! Klingt schwierig? Ist es aber nicht! Tommo und Azubi Nick zeigen, wie man sich den Traum vom kühlen Nass in einfachen Schritten erfüllen kann. Und: Skurrile Hotels Amsterdam

