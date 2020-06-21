Mehr Bier für Deutschland! Der Bau einer Groß-BrauereiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.06.2020: Mehr Bier für Deutschland! Der Bau einer Groß-Brauerei
93 Min.Folge vom 21.06.2020Ab 12
Das hat es seit 350 Jahren nicht gegeben! Mitten in München entsteht eine neue Groß-Brauerei. Noch vor wenigen Jahren hat das Team vom "Giesinger Bräu" in einer winzigen Garage produziert. Jetzt greift die Manufaktur die großen Hersteller an und baut die wohl modernste Brauerei Deutschlands. Das große Ziel der Giesinger Brauer ist nämlich ein eigenes Festzelt auf dem Oktoberfest. Das ganze Projekt kostet 22 Millionen Euro. "Abenteuer Leben" hat den Bau anderthalb Jahre begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins