Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann gegen den Rest der Welt: Indonesien

Kabel EinsFolge vom 20.01.2020
Dirk Hoffmann gegen den Rest der Welt: Indonesien

Dirk Hoffmann gegen den Rest der Welt: IndonesienJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 20.01.2020: Dirk Hoffmann gegen den Rest der Welt: Indonesien

42 Min.Folge vom 20.01.2020Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann duelliert sich mit Kollegen rund um den Erdball - diesmal: Bali. Kartoffelpüree im Dschungel - geht nicht? Für den Hoffmann kein Problem! Und die perfekte Beilage für sein gefülltes Huhn mit Speck, Hackfleisch und Leber. Seine Kollegin Putu füllt ihr Huhn lieber mit Maniok-Blättern und setzt auf scharfes Sambal. Eine internationale Jury entscheidet am Ende, welche Nation sich am besten geschlagen hat.

