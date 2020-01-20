Dirk Hoffmann gegen den Rest der Welt: IndonesienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.01.2020: Dirk Hoffmann gegen den Rest der Welt: Indonesien
42 Min.Folge vom 20.01.2020Ab 12
Chefkoch Dirk Hoffmann duelliert sich mit Kollegen rund um den Erdball - diesmal: Bali. Kartoffelpüree im Dschungel - geht nicht? Für den Hoffmann kein Problem! Und die perfekte Beilage für sein gefülltes Huhn mit Speck, Hackfleisch und Leber. Seine Kollegin Putu füllt ihr Huhn lieber mit Maniok-Blättern und setzt auf scharfes Sambal. Eine internationale Jury entscheidet am Ende, welche Nation sich am besten geschlagen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins