Kabel Eins
Folge vom 26.06.2020

Camping in Deutschland ist immer beliebter. Egal ob auf vier Rädern, im Wohnwagen oder einfach nur im Zelt. Rund 3.000 Campingplatze mit knapp 225.000 Stellplätzen gibt es mittlerweile in Deutschland. "Abenteuer Leben" testet die neuesten Camping-Gadgets, begleitet den Campingplatz-Tester und zeigt, wie man einen gewöhnlichen PKW-Kombi zum Campingauto umbaut. Und wie einfach lassen sich leckere Outdoor-Gerichte zubereiten?

