Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.06.2020: JKNK Spezial - ECHTZEIT Schnitzel
44 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12
Heute hat Achim die Regeln aber ordentlich verschärft. Die Jugendlichen müssen ein Schnitzel und Pommes in nur 15 Minuten kredenzen und das auch noch vor laufender Kamera und LIVE! Kein Netz, kein doppelter Boden und bestimmt auch keine Joker.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins