Folge vom 21.01.2020: Bento - Wahnsinn in der Brotbox
42 Min. Ab 12
Bentos - das sind Brotzeitboxen in stylisch und kreativ. Mütter weltweit liefern sich gerade einen gnadenlosen Battle: Wer macht die kreativste und die leckerste Bento-Box für's Kind? Die Küchenschlacht eskaliert im Netz regelrecht. Optisch sehr beeindruckend - aber lohnt sich der Aufwand? Küchen-Novizen Chrissi und Alex wollen das herausfinden. Und: Omas Klassiker vom Sternekoch: Karl Baumgartner
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
