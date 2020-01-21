Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bentos - das sind Brotzeitboxen in stylisch und kreativ. Mütter weltweit liefern sich gerade einen gnadenlosen Battle: Wer macht die kreativste und die leckerste Bento-Box für's Kind? Die Küchenschlacht eskaliert im Netz regelrecht. Optisch sehr beeindruckend - aber lohnt sich der Aufwand? Küchen-Novizen Chrissi und Alex wollen das herausfinden. Und: Omas Klassiker vom Sternekoch: Karl Baumgartner

