Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Texas BBQ: Fat Boys

Kabel EinsFolge vom 03.07.2020
Texas BBQ: Fat Boys

Texas BBQ: Fat BoysJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 03.07.2020: Texas BBQ: Fat Boys

43 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12

Die wandelnde Grill-Bibel Patrick Ryan lässt, wenn es um Barbecue geht, kein Restaurant aus. Besonders am Herzen liegen ihm dabei die Läden mit langer Familientradition. Deshalb geht es diesmal zu den "Fat Boys" nach Temple in Texas. BBQ at its best. Perfektes Beef Brisket, leckere Ribs und Würstchen nach Opas Rezept sind die Topseller bei den "Fat Boys", die bereits in dritter Generation die Kunden und auf Grillwettbewerben begeistern. Und: Illusion Cakes

Alle verfügbaren Folgen