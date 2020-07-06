Pizza backen: die besten Methoden für den HeimofenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.07.2020: Pizza backen: die besten Methoden für den Heimofen
45 Min.Folge vom 06.07.2020
Jeder kennt sie, jeder liebt sie - die Pizza. Aber wie bereitet man den italienischen Klassiker zuhause so zu, dass er so schmeckt wie beim Lieblingsitaliener? Pizzaliebhaber und Youtuber Sandro Gugliuzzo sowie der Pizzabäcker Antonio Marcellino von der Pizzeria "Mille Lire" in Frankfurt finden das heute heraus. Dafür testen sie neue Gadgets, mit denen die perfekte Pizza gelingen soll.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
