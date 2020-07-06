Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Pizza backen: die besten Methoden für den Heimofen

Kabel EinsFolge vom 06.07.2020
Pizza backen: die besten Methoden für den Heimofen

Pizza backen: die besten Methoden für den HeimofenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.07.2020: Pizza backen: die besten Methoden für den Heimofen

45 Min.Folge vom 06.07.2020Ab 12

Jeder kennt sie, jeder liebt sie - die Pizza. Aber wie bereitet man den italienischen Klassiker zuhause so zu, dass er so schmeckt wie beim Lieblingsitaliener? Pizzaliebhaber und Youtuber Sandro Gugliuzzo sowie der Pizzabäcker Antonio Marcellino von der Pizzeria "Mille Lire" in Frankfurt finden das heute heraus. Dafür testen sie neue Gadgets, mit denen die perfekte Pizza gelingen soll.

