Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 09.07.2020
44 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12

Praktisch, cool und spaßbringend - versprechen die Hersteller neuer Gartengadgets zu viel? Wie sinnvoll ist ein Garten-Iglu, ein Alligator-Schneider oder eine mobile Toilette wirklich? Tester Valentina und Marc legen sich mit vollem Elan ins Zeug und machen den ultimativen Tauglichkeitstest: Wie gut sind die Gartengadgets des Sommers 2020? Und: Trendcheck: Pizza-Ofen für zuhause

