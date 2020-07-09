Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.07.2020: Gartengadgets Sommer 2020
44 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12
Praktisch, cool und spaßbringend - versprechen die Hersteller neuer Gartengadgets zu viel? Wie sinnvoll ist ein Garten-Iglu, ein Alligator-Schneider oder eine mobile Toilette wirklich? Tester Valentina und Marc legen sich mit vollem Elan ins Zeug und machen den ultimativen Tauglichkeitstest: Wie gut sind die Gartengadgets des Sommers 2020? Und: Trendcheck: Pizza-Ofen für zuhause
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins