Abenteuer Leben am Sonntag

Sterneküche für Zuhause

Kabel Eins
Folge vom 15.07.2020
Sterneküche für Zuhause

Sterneküche für ZuhauseJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.07.2020: Sterneküche für Zuhause

44 Min.
Folge vom 15.07.2020
Ab 12

Wie lässt sich mit einfachen Mitteln und wenigen Zutaten etwas Aufregendes und Neues in der heimischen Küche zaubern? Sternekoch Jürgen Wolfsgruber vom "Sparkling Bistro" in München verrät seine Lieblingsgerichte, die man easy Zuhause nachkochen kann, die aber trotzdem Sterne-Niveau haben. Mit den Rezepten und Tipps des Sternekochs beeindrucken auch Hobbyköche ihre Familie am Abendbrottisch oder Freunde bei der nächsten Dinner-Party. Und: JKNK Influencer reloaded

