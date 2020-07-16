Reise-Hacks: Einen Knopf mit der Zahnbürste annähenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.07.2020: Reise-Hacks: Einen Knopf mit der Zahnbürste annähen
Folge vom 16.07.2020
Sommer, Sonne, gleich Urlaub. Doch bevor es losgehen kann, muss natürlich erstmal gepackt werden. Und da kann es zu so manchem Problem kommen. Doch Marleen und Nadja wissen sich zu helfen und suchen im Internet die besten Tipps und Tricks, um für ihren Urlaub perfekt vorbereitet zu sein.
