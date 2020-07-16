Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Reise-Hacks: Einen Knopf mit der Zahnbürste annähen

Kabel EinsFolge vom 16.07.2020
Reise-Hacks: Einen Knopf mit der Zahnbürste annähen

Reise-Hacks: Einen Knopf mit der Zahnbürste annähenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.07.2020: Reise-Hacks: Einen Knopf mit der Zahnbürste annähen

44 Min.Folge vom 16.07.2020Ab 12

Sommer, Sonne, gleich Urlaub. Doch bevor es losgehen kann, muss natürlich erstmal gepackt werden. Und da kann es zu so manchem Problem kommen. Doch Marleen und Nadja wissen sich zu helfen und suchen im Internet die besten Tipps und Tricks, um für ihren Urlaub perfekt vorbereitet zu sein.

