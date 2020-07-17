Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

DIY mit Kenny und Achim: Mobiler Grilltisch

Kabel EinsFolge vom 17.07.2020
DIY mit Kenny und Achim: Mobiler Grilltisch

Abenteuer Leben am Sonntag

44 Min.Folge vom 17.07.2020Ab 12

Grillen, schnippeln, warmhalten und verstauen - das alles soll Achim Müllers multifunktionaler Grilltisch können. Dafür sucht sich der Berliner Chefkoch Hilfe bei Profi-Handwerker Kenny. Im Tisch soll ein Kugelgrill und ein so genannter "heißer Stein" verbaut werden. Die Grillplatte bietet Platz für Spieße oder Gemüse, der Kugelgrill für Würste und Fleisch. Ob der Grilltisch Marke Eigenbau Achims Ansprüche erfüllen kann? Und: Da cookste! Supersize Grilled Cheese

