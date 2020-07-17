DIY mit Kenny und Achim: Mobiler GrilltischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.07.2020: DIY mit Kenny und Achim: Mobiler Grilltisch
44 Min. Ab 12
Grillen, schnippeln, warmhalten und verstauen - das alles soll Achim Müllers multifunktionaler Grilltisch können. Dafür sucht sich der Berliner Chefkoch Hilfe bei Profi-Handwerker Kenny. Im Tisch soll ein Kugelgrill und ein so genannter "heißer Stein" verbaut werden. Die Grillplatte bietet Platz für Spieße oder Gemüse, der Kugelgrill für Würste und Fleisch. Ob der Grilltisch Marke Eigenbau Achims Ansprüche erfüllen kann? Und: Da cookste! Supersize Grilled Cheese
