Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.07.2020: Top X Streetfood in Rio
45 Min.Folge vom 20.07.2020Ab 12
Reporter Johannes Zenglein ist diesmal nach Rio de Janeiro in Brasilien gereist, um das lokale Streetfood, wie Tapioca, Farafa und Fejoada, zu testen. Das Food-Abenteuer beginnt an einem der berühmtesten Strände der Welt - Ipanema. Johannes isst am ältesten und bekanntesten Strandimbiss, im Vergnügungsviertel Lapa sowie im weltberühmten Maracana Stadion. Doch die größte Streetfood-Überraschung erwartet ihn in einer Favela. Und: DIY Eigener Pool im Garten - Die Scheerers. Bildrechte: kabel eins/Müller, Benedikt.
