Abenteuer Leben am Sonntag

Top X Streetfood in Rio

Folge vom 20.07.2020
45 Min.Folge vom 20.07.2020Ab 12

Reporter Johannes Zenglein ist diesmal nach Rio de Janeiro in Brasilien gereist, um das lokale Streetfood, wie Tapioca, Farafa und Fejoada, zu testen. Das Food-Abenteuer beginnt an einem der berühmtesten Strände der Welt - Ipanema. Johannes isst am ältesten und bekanntesten Strandimbiss, im Vergnügungsviertel Lapa sowie im weltberühmten Maracana Stadion. Doch die größte Streetfood-Überraschung erwartet ihn in einer Favela. Und: DIY Eigener Pool im Garten - Die Scheerers.

