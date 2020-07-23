Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 23.07.2020
44 Min.Folge vom 23.07.2020Ab 12

Angeblich gibt es auf den Philippinen das beste Spanferkel der Welt. Ob das stimmt? Abenteuer Leben-Reporter Joachim Walther will das ausprobieren und findet heraus, warum ein Bunsenbrenner eine wesentliche Rolle für das Gericht spielt. Und: Frag den Henze: Grillklassiker à la Henze. Bildrechte: kabel eins/Müller, Benedikt.

