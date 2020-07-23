Spanferkel von den Philippinen - das beste der Welt?Jetzt kostenlos streamen
Spanferkel von den Philippinen - das beste der Welt?
Angeblich gibt es auf den Philippinen das beste Spanferkel der Welt. Ob das stimmt? Abenteuer Leben-Reporter Joachim Walther will das ausprobieren und findet heraus, warum ein Bunsenbrenner eine wesentliche Rolle für das Gericht spielt. Und: Frag den Henze: Grillklassiker à la Henze. Bildrechte: kabel eins/Müller, Benedikt.
