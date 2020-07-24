Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.07.2020
44 Min.Folge vom 24.07.2020Ab 12

Schnell zubereitet und immer lecker: Pasta, das Acht-Minuten-Gericht, das alle lieben! Aber von wegen Tomatensoße drüber und fertig. Im Netz gibt es haufenweise skurrile Ideen, was man noch so aus Pasta und Co. zaubern kann. Die hungrigen Geschwister und Internet-Trick-Tester Alex und Chrissi kochen fünf dieser ausgefallenen Rezept-Ideen aus dem Internet nach und machen anschließend den Geschmackstest. Und: Sidycheck Instagram: Waffeln. Bildrechte: kabel eins/Müller, Benedikt.

