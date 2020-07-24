Internet-Tricks: Pasta-EditionJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.07.2020: Internet-Tricks: Pasta-Edition
44 Min.Folge vom 24.07.2020Ab 12
Schnell zubereitet und immer lecker: Pasta, das Acht-Minuten-Gericht, das alle lieben! Aber von wegen Tomatensoße drüber und fertig. Im Netz gibt es haufenweise skurrile Ideen, was man noch so aus Pasta und Co. zaubern kann. Die hungrigen Geschwister und Internet-Trick-Tester Alex und Chrissi kochen fünf dieser ausgefallenen Rezept-Ideen aus dem Internet nach und machen anschließend den Geschmackstest. Und: Sidycheck Instagram: Waffeln. Bildrechte: kabel eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins