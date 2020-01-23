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Abenteuer Leben am Sonntag

Henze unaufhaltsam - Lachs mit Proseccosoße

Kabel EinsFolge vom 23.01.2020
Henze unaufhaltsam - Lachs mit Proseccosoße

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.01.2020: Henze unaufhaltsam - Lachs mit Proseccosoße

42 Min.Folge vom 23.01.2020Ab 12

Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang. "Abenteuer Leben"-Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die nächste fünf Minuten-Challenge: Lachs mit Spinat in nur fünf Minuten, ganz frisch und lecker. Und: Achims Küchentricks: Hack

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