Henze unaufhaltsam - Lachs mit ProseccosoßeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.01.2020: Henze unaufhaltsam - Lachs mit Proseccosoße
42 Min.Folge vom 23.01.2020Ab 12
Packung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang. "Abenteuer Leben"-Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die nächste fünf Minuten-Challenge: Lachs mit Spinat in nur fünf Minuten, ganz frisch und lecker. Und: Achims Küchentricks: Hack
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins