Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Döner auf Italienisch

Kabel EinsFolge vom 27.07.2020
Döner auf Italienisch

Döner auf ItalienischJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.07.2020: Döner auf Italienisch

44 Min.Folge vom 27.07.2020Ab 12

Wenn Sie denken, Ihr Haus und Grundstück gehört Ihnen und Sie können dort schalten und walten, wie Sie wollen - dann gehören Sie zu denjenigen, die entweder keine Nachbarn haben oder sich gut mit ihnen verstehen. Ansonsten droht oft Streit am Gartenzaun und manchmal enden Streitigkeiten, die mal als Banalität begonnen haben, vor Gericht. Wir haben ein paar Nachbarschaftsstreitigkeiten für Sie zusammengetragen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen