Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.07.2020: Messertest mit Peter Griebel
45 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12
Welche Messer braucht man wirklich in der Küche? Müssen sie teuer sein? Wie geht man richtig damit um? Vollblut-Koch Peter Griebel ist seit 40 Jahren Koch und ein ausgewiesener Messer-Fan, er sammelt sie sogar... also genau der richtige Experte, um diese Fragen zu klären. Er verrät uns sein Messergeheimnis: zwei Messer sind in der Küche vollkommen ausreichend... aber welche müssen es sein? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins