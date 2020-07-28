Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Messertest mit Peter Griebel

Kabel Eins
Folge vom 28.07.2020
Messertest mit Peter Griebel

Messertest mit Peter GriebelJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.07.2020: Messertest mit Peter Griebel

45 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12

Welche Messer braucht man wirklich in der Küche? Müssen sie teuer sein? Wie geht man richtig damit um? Vollblut-Koch Peter Griebel ist seit 40 Jahren Koch und ein ausgewiesener Messer-Fan, er sammelt sie sogar... also genau der richtige Experte, um diese Fragen zu klären. Er verrät uns sein Messergeheimnis: zwei Messer sind in der Küche vollkommen ausreichend... aber welche müssen es sein? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

