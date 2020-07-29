Top 4 Sommergerichte mit Steffen DischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.07.2020: Top 4 Sommergerichte mit Steffen Disch
45 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12
Sommerzeit ist Abnehmzeit. Steffen Disch kocht seine Lieblingssommergerichte. Die Küche des Freiburger Sternekoches ist frisch, lecker und vor allem gesund.Die Urlaubsschmecker Teil 1Italien, Spanien, Türkei zählen zu unseren beliebtesten Urlaubszielen - das merkt man auch in der Küche. Und da im Sommer 2020 der Urlaub höchstwahrscheinlich flachfällt, nehmen unsere Urlaubschmecker die Zuschauer auf eine kulinarische Urlaubsreise mit. Sie tischen uns heute Ihre landestypischen Lieblingsrezepte auf. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins