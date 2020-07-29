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Abenteuer Leben am Sonntag

Top 4 Sommergerichte mit Steffen Disch

Kabel EinsFolge vom 29.07.2020
Top 4 Sommergerichte mit Steffen Disch

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.07.2020: Top 4 Sommergerichte mit Steffen Disch

45 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12

Sommerzeit ist Abnehmzeit. Steffen Disch kocht seine Lieblingssommergerichte. Die Küche des Freiburger Sternekoches ist frisch, lecker und vor allem gesund.Die Urlaubsschmecker Teil 1Italien, Spanien, Türkei zählen zu unseren beliebtesten Urlaubszielen - das merkt man auch in der Küche. Und da im Sommer 2020 der Urlaub höchstwahrscheinlich flachfällt, nehmen unsere Urlaubschmecker die Zuschauer auf eine kulinarische Urlaubsreise mit. Sie tischen uns heute Ihre landestypischen Lieblingsrezepte auf. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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