Abenteuer Leben am Sonntag

Lecker Checker Grillen

Kabel Eins
Folge vom 30.07.2020
Lecker Checker Grillen

Lecker Checker GrillenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.07.2020: Lecker Checker Grillen

45 Min.
Ab 12

Haben Sie schon mal Banane gegrillt? Oder eine Cevapcici-Maschine aus einer PET-Flasche gebastelt? Wenn nicht, dann geht es Ihnen wie den Abenteuer Leben Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann. Sie haben sich von Grill-Tricks aus dem Internet inspirieren lassen und probieren aus, was die Videos bei Instagram und Co. so alles an schrägen, hilfreichen und hoffentlich leckeren Tipps fürs Grillvergnügen hergeben. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

