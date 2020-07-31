Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 31.07.2020
42 Min.Folge vom 31.07.2020Ab 12

Wasservergnügen daheim statt Urlaub am Meer im Süden? Das Planschen im eigenen Pool oder im Freibad wird dieses Jahr für viele Deutsche der einzige Kurzurlaub bleiben. Gut, dass es jede Menge Poolgadgets gibt, die die Tage im kühlen Nass zusätzlich versüßen. Annka, Jessi und Charlina testen eine riesige aufblasbare Badeinsel mit Baldachin, eine schwimmende Avocado, einen wasserfesten Pool Lautsprecher, ein Yoga Fun Board fürs Wasser, den Power Breather und Schwimmhäute, mit denen man schneller schwimmen können soll. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

