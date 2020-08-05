DIY mit Kenny: Palettengarnitur mit Grill und KühlungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.08.2020: DIY mit Kenny: Palettengarnitur mit Grill und Kühlung
44 Min.Folge vom 05.08.2020Ab 12
Knackig frische Salate wie aus Ihrem Lieblingsurlaubsland genießen! Und das ohne zu verreisen. Unsere Top 5 der besten Sommersalate, die nach Urlaub schmecken. Von Spanien bis in die Türkei! DIY mit Kenny: Palettengarnitur mit Grill und KühlungSascha liebt es, mit seinen Kumpels im Garten zu sitzen und zu grillen. Für diese Herrenabende hätte er am liebsten eine massive Sitzgarnitur, doch weil das Geld knapp ist, kommt für ihn eigentlich nur Selberbauen in Frage. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
