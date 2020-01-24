Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Das Trend-Gewürz der Spitzenköche: Vadouvan

Kabel Eins
Folge vom 24.01.2020
Das Trend-Gewürz der Spitzenköche: Vadouvan

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 24.01.2020: Das Trend-Gewürz der Spitzenköche: Vadouvan

43 Min.Folge vom 24.01.2020Ab 12

Der neueste Hype in der gehobenen Gastronomie ist das Gewürz "Vadouvan". Kaum ein In- Restaurant in New York, Tokio oder Berlin kommt ohne "Vadouvan" aus. Denn angeblich rettet eine Prise davon jede noch so langweilige Soße. Aber was ist das überhaupt, wo kommt es her und schmeckt es wirklich so spannend wie alle behaupten?! Reporter Alex macht sich auf den Weg nach Indien - der Heimat dieses Gewürzes. Und: Italienercheck - Cristiano Rienzner

