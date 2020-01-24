Das Trend-Gewürz der Spitzenköche: VadouvanJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.01.2020: Das Trend-Gewürz der Spitzenköche: Vadouvan
43 Min.Folge vom 24.01.2020Ab 12
Der neueste Hype in der gehobenen Gastronomie ist das Gewürz "Vadouvan". Kaum ein In- Restaurant in New York, Tokio oder Berlin kommt ohne "Vadouvan" aus. Denn angeblich rettet eine Prise davon jede noch so langweilige Soße. Aber was ist das überhaupt, wo kommt es her und schmeckt es wirklich so spannend wie alle behaupten?! Reporter Alex macht sich auf den Weg nach Indien - der Heimat dieses Gewürzes. Und: Italienercheck - Cristiano Rienzner
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins