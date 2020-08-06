Freizeitpark auf ItalienischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.08.2020: Freizeitpark auf Italienisch
45 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Achterbahn und Wasserrutsche war gestern. Die neue große Attraktion heißt: essen, essen, essen! In der Hauptstadt der Völlerei Bologna befindet sich der "Fico"-Erlebnispark für Gourmets: Der Eintritt ist kostenlos. Man schnappt sich am Eingang ein Fahrrad und auf geht es ins Vergnügen. 100 000 Quadratkilometer Food-Genuss pur. Unter freiem Himmel findet man darüber hinaus über 2.000 Pflanzenarten und 200 Tiere. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
