Abenteuer Leben am Sonntag

Freizeitpark auf Italienisch

Kabel Eins
Folge vom 06.08.2020
Freizeitpark auf Italienisch

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.08.2020: Freizeitpark auf Italienisch

45 Min.
Folge vom 06.08.2020
Ab 12

Achterbahn und Wasserrutsche war gestern. Die neue große Attraktion heißt: essen, essen, essen! In der Hauptstadt der Völlerei Bologna befindet sich der "Fico"-Erlebnispark für Gourmets: Der Eintritt ist kostenlos. Man schnappt sich am Eingang ein Fahrrad und auf geht es ins Vergnügen. 100 000 Quadratkilometer Food-Genuss pur. Unter freiem Himmel findet man darüber hinaus über 2.000 Pflanzenarten und 200 Tiere. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

