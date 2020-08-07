Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.08.2020: Outdoor-Gadgets
45 Min. Folge vom 07.08.2020
Urlaub im eigenen Land ist populärer denn je, und Camping ist da bei vielen Deutschen ganz vorne auf der Liste. Die Abenteuer Leben-Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann haben deswegen Outdoor Gadgets getestet und bewertet. Kann man mit einem Kurbelgenerator ein Handy aufladen? Brennen Sturmstreichhölzer auch unter Wasser? Und wie schmeckt eigentlich Butter aus Butterpulver? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
