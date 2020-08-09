Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.08.2020: Das geniale Camping-Modul
90 Min.Folge vom 09.08.2020Ab 12
Davon träumt jeder Camping-Fan: Seinen Van oder Transporter mit wenigen Handgriffen in ein Wohnmobil verwandeln. Auto-Bastler Rudi Dietl konstruiert einen mobilen Wohnbereich in einem Eisenkäfig auf Rollen. Mit Bett, Tisch, Mini-Küche, WC und Dusche. Eine Camping-Box-Einheit, die sich wie eine riesige Schublade in alle gängigen Modelle von Vans, Transportern oder Campern einsetzen lassen soll. Ist das der Camping-Van der Zukunft? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins