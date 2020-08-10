Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss

Kabel EinsFolge vom 10.08.2020
Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss

Das Gulasch-Duell: Adlon vs. ImbissJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.08.2020: Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss

44 Min.Folge vom 10.08.2020Ab 12

Berlin, die Hauptstadt der kulinarischen Genüsse. Einer davon ganz klar: Gulasch. Ganze elf Euro muss der Gast für ein Gulaschsüppchen im Hotel Adlon hinblättern. Für gerade mal fünf Euro hingegen gibt es den Berliner Klassiker aus einer Original-Gulaschkanone. Wo schmeckt es besser? Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen