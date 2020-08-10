Das Gulasch-Duell: Adlon vs. ImbissJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.08.2020: Das Gulasch-Duell: Adlon vs. Imbiss
44 Min.Folge vom 10.08.2020Ab 12
Berlin, die Hauptstadt der kulinarischen Genüsse. Einer davon ganz klar: Gulasch. Ganze elf Euro muss der Gast für ein Gulaschsüppchen im Hotel Adlon hinblättern. Für gerade mal fünf Euro hingegen gibt es den Berliner Klassiker aus einer Original-Gulaschkanone. Wo schmeckt es besser? Moderatorin Seraphina Kalze macht den Test. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins