Abenteuer Leben am Sonntag

Teure Bagatellen Sommeredition

Kabel EinsFolge vom 13.08.2020
Teure Bagatellen Sommeredition

Teure Bagatellen SommereditionJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.08.2020: Teure Bagatellen Sommeredition

45 Min.Ab 12

Bagatellen sind Kleinigkeiten - so würden zumindest die meisten von uns den Begriff erklären. Bagatelldelikte sind im deutschen Strafverfahrensrecht Vergehen von geringer Bedeutung. Manche vermeintlichen Bagatellen können aber tatsächlich richtig ins Geld gehen oder gar zu Haftstrafen führen. Welche Delikte fallen darunter? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

