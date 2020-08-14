Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.08.2020: DIY: Outdoorküche von Ikea
45 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12
Outdoor-Grillküchen sind der letzte Schrei. Allerdings kosten Grillküchen mit Grill, Spüle, Bar und Kühlschrank teilweise horrende Summen. Wer sich eine anfertigen lässt, ist schnell bei Preisen im Kleinwagen-Bereich! Zuviel, meinen ein paar Hobby-Erfinder im Internet: Das geht günstiger mit einem IKEA-Hack! Einfach eine Ikea-Küche zum kleinen Preis bestellen, ein wenig Teichfolie und ein paar Stunden Arbeit - und schon hat man eine eigene, geile Grillküche. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
