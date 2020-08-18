Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.08.2020: Sommergadgets 2020
45 Min.Folge vom 18.08.2020Ab 12
Sommer, Sonne, Sonnenschein und tolle Gadgets! Oder? Hält die Sorbetmaschine was sie verspricht? Kann die aufladbare Miniluftpumpe mit einer Normalen mithalten? Und was sind bitte Floaty Pants? Unsere Testerinnen Raissa und Melissa haben die drei und einige Gadgets mehr ausprobiert. TK-Perlen: SchnitzelEin Titan auf deutschen Tellern: Das Schnitzel! Auch hier gibt's Fertigprodukte en Masse, aber taugen die auch was? Und welche Produkte kommen am ehesten ran an das Original aus dem Restaurant? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
