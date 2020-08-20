Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.08.2020: Top 5 - So grillt die Welt
45 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Weltweit fasziniert die Menschen das Thema Grillen. Doch was landet denn in anderen Ländern auf dem Rost? Der Kochbuchautor und Profi-Griller Tom Heinzle aus Österreich weiß es und zeigt, welche Gerichte u. a. in Argentinien, Japan und Amerika zubereitet werden. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins