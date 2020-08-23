Sebastian Lege kocht die Welt - GriechenlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Sebastian Lege kocht die Welt - Griechenland
Folge vom 23.08.2020
Sebastian Lege bringt Griechenland nach Gelsenkirchen! Seine Mission: Familie Meusch authentische, griechische Klassiker beibringen. Und den ausgefallenen Sommerurlaub im Garten "nachfeiern". Mit viel Tsatsiki, Moussaka und Gyros - natürlich echt vom Drehspieß! "Exotisch essen, geht doch nur im Restaurant!" - mit diesem Vorurteil räumt Sebastian Lege endgültig auf und holt die internationale Küche in den Pott. Dabei lässt er es sich natürlich nicht nehmen, den Menüs seinen Pfiff à la Lege zu verpassen! Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
