Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.08.2020: Crazy Pizza New York (2)
45 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
New York hat einige verrückte Foodtrends zu bieten. Darunter auch ein paar außergewöhnliche Pizza-Kreationen: belegt mit Makkaroni, Käse, Schoko und Marshmallows oder eine Sushi-Pizza. "Abenteuer Leben" macht den Test und nimmt die Spezialrezepte einmal ganz genau unter die Lupe. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins