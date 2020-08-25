Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Fast Food Hacker - Currywurst

Kabel Eins
Folge vom 25.08.2020
Fast Food Hacker - Currywurst

Fast Food Hacker - CurrywurstJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.08.2020: Fast Food Hacker - Currywurst

45 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12

Wie gut kann man beliebte Fast-Food-Gerichte selbst zu Hause nachkochen? Der Hobby-Koch und Allrounder Mergim Muja und die Profi-Köchin Nathalie Dienstbach versuchen hinter den leckeren Geschmack der besten Currywurst aus Frankfurt zu kommen. Es scheint als wäre es eine einfache Aufgabe, doch der Currywurst Klassiker stellt die Fast Food Hacker vor eine große Herausforderung. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

