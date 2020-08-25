Fast Food Hacker - CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.08.2020: Fast Food Hacker - Currywurst
Folge vom 25.08.2020
Wie gut kann man beliebte Fast-Food-Gerichte selbst zu Hause nachkochen? Der Hobby-Koch und Allrounder Mergim Muja und die Profi-Köchin Nathalie Dienstbach versuchen hinter den leckeren Geschmack der besten Currywurst aus Frankfurt zu kommen. Es scheint als wäre es eine einfache Aufgabe, doch der Currywurst Klassiker stellt die Fast Food Hacker vor eine große Herausforderung. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins