Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.08.2020: Top X Crazy Schnitzel
45 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Sie dachten sie kennen Schnitzel? Wie wäre es mit einem Popcorn Schnitzel, oder einem Carbonara Schnitzel? Wir zeigen fünf abgefahrene und leckere Schnitzel Varianten, die sie bestimmt noch nie gegessen haben! Und: Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst - heute gibt's leckere Grillideen mit Chefkoch Achim und seinem ahnungslosen Kandidaten Philipp. Denn Achim hat wie immer jede Menge ganz einfache Tricks auf Lager. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins