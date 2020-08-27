Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 27.08.2020
Folge vom 27.08.2020
Ab 12

Sie dachten sie kennen Schnitzel? Wie wäre es mit einem Popcorn Schnitzel, oder einem Carbonara Schnitzel? Wir zeigen fünf abgefahrene und leckere Schnitzel Varianten, die sie bestimmt noch nie gegessen haben! Und: Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst - heute gibt's leckere Grillideen mit Chefkoch Achim und seinem ahnungslosen Kandidaten Philipp. Denn Achim hat wie immer jede Menge ganz einfache Tricks auf Lager. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

